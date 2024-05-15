Статический генератор реактивной мощности 50кВАр, 400В, IP20, стоечный модуль
Статический генератор реактивной мощности 50кВАр, 400В, IP20, стоечный модуль
Референс: SVGM050R4L20
Статический генератор реактивной мощности торговой марки Systeme Electric серии SystemeSine типа SVG, номинальная мощность 50кВАр, номинальное напряжение 400В, степень защиты IP20, модуль для установки в стойку
Спецификация
Технические характеристики
EC002758 Устройство управления энергопотреблением (контроллер)
С коммуникационным интерфейсом RS-232 Нет
Номинальное напряжение (В) 400
Номин. раб. ток Ie в режимах нагрузки AC-15 400 В 72
С коммуникационным интерфейсом RS-485 Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409058305
|40.7
|78.7
|58.7
|см.
|50
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог
Каталог SystemeSine AHF & SVG
Дата документа: 15/05/2024
Формат PDF
Размер 4.01 MB
Каталог SystemeSine AHF & SVG
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemeSine SVG
Дата документа: 27/04/2024
Формат PDF
Размер 9.28 MB
Руководство по эксплуатации SystemeSine SVG
Техническая документация
РЭ дисплеи SystemeSine SVG
Дата документа: 12/05/2024
Формат PDF
Размер 5.41 MB
РЭ дисплеи SystemeSine SVG
Техническая документация
Брошюра_SystemeSine SVG
Дата документа: 18/06/2024
Формат PDF
Размер 451.08 kB
Брошюра_SystemeSine SVG
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