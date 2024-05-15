Статический генератор реактивной мощности 50кВАр, 400В, IP20, навесной модуль,ЖК
Статический генератор реактивной мощности 50кВАр, 400В, IP20, навесной модуль,ЖК
Референс: SVGM050W4D20
Статический генератор реактивной мощности торговой марки Systeme Electric серии SystemeSine типа SVG, номинальная мощность 50кВАр, номинальное напряжение 400В, степень защиты IP20, навесной модуль со встроенным 4,3 дюймовым ЖК дисплеем
Спецификация
Технические характеристики
EC002758 Устройство управления энергопотреблением (контроллер)
С коммуникационным интерфейсом RS-232 Нет
Номинальное напряжение (В) 400
Номин. раб. ток Ie в режимах нагрузки AC-15 400 В 72
С коммуникационным интерфейсом RS-485 Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409058329
|40.7
|78.7
|58.7
|см.
|50
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог
Каталог SystemeSine AHF & SVG
Дата документа: 15/05/2024
Формат PDF
Размер 4.01 MB
Каталог SystemeSine AHF & SVG
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemeSine SVG
Дата документа: 27/04/2024
Формат PDF
Размер 9.28 MB
Руководство по эксплуатации SystemeSine SVG
Техническая документация
РЭ дисплеи SystemeSine SVG
Дата документа: 12/05/2024
Формат PDF
Размер 5.41 MB
РЭ дисплеи SystemeSine SVG
Техническая документация
Брошюра_SystemeSine SVG
Дата документа: 18/06/2024
Формат PDF
Размер 451.08 kB
Брошюра_SystemeSine SVG
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