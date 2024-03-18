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SXG15BD
Реле 12A 1CO 24VDC
SXG15BD

Реле 12A 1CO 24VDC

Референс: SXG15BD
Линейка SystemeSig EMR

Интерфейсное электромеханическое реле, 1СО, с номинальным током 12А, номинальным напряжением 24В DC. Электромеханические реле SystemeSig EMR находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.

Спецификация
Технические характеристики
EC001437 Промежуточное реле
Со съемными клеммами Нет
Количество переключающих (перекидных) контактов 1
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов 0
Номинальный ток 12
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409068250552 см. 0.44кг.
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Тип документа
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Каталог электромеханические интерфейсные и миниатюрные реле SystemeSig EMR
Дата документа: 18/03/2024
Формат PDF
Размер 1.27 MB
Каталог электромеханические интерфейсные и миниатюрные реле SystemeSig EMR
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