Реле 8A 2CO 24VDC
Реле 8A 2CO 24VDC
Референс: SXG25BD
Интерфейсное электромеханическое реле, 2СО, с номинальным током 8А, номинальным напряжением 24В DC. Электромеханические реле SystemeSig EMR находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.
Спецификация
Технические характеристики
EC001437 Промежуточное реле
Со съемными клеммами Нет
Количество переключающих (перекидных) контактов 2
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов 0
Номинальный ток 8
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409068496
|5
|5
|2
|см.
|0.022
|кг.
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Тип документа
Каталог
Каталог электромеханические интерфейсные и миниатюрные реле SystemeSig EMR
Дата документа: 18/03/2024
Формат PDF
Размер 1.27 MB
Каталог электромеханические интерфейсные и миниатюрные реле SystemeSig EMR
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