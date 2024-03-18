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SXM041BN7
Защитный модуль rc-цепь 24/60VAC
SXM041BN7

Защитный модуль rc-цепь 24/60VAC

Референс: SXM041BN7
Линейка SystemeSig EMR

Защитный модуль, RC-цепь, номинальное напряжение 24-60В AC. Электромеханические реле SystemeSig EMR находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.

Спецификация
Технические характеристики
EC002586 Аксессуары для промежуточных реле
Тип компонента/запасной части Резистивно-емкостной (RC) элемент
Номинальное напряжение Ue при AC 50 Гц 24-60
Номин. напряжение Ue при AC 60 Гц 24-60
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040907036971010 см. 0.02кг.
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Тип документа
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Каталог электромеханические интерфейсные и миниатюрные реле SystemeSig EMR
Дата документа: 18/03/2024
Формат PDF
Размер 1.27 MB
Каталог электромеханические интерфейсные и миниатюрные реле SystemeSig EMR
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