Продукты
SXM2LB2P7
Реле 5A 2CO 230VAC LED
SXM2LB2P7

Реле 5A 2CO 230VAC LED

Референс: SXM2LB2P7
Линейка SystemeSig EMR

Миниатюрное электромеханическое реле, 2CO, с номинальным током 5А, номинальным напряжением 230В AC, светодиодная индикация. Электромеханические реле SystemeSig EMR находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.

Спецификация
Технические характеристики
EC001437 Промежуточное реле
Напряжение цепей управления 230-230
Со съемными клеммами Нет
Количество переключающих (перекидных) контактов 2
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов 0
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409068045149.83.3 см. 0.028кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог электромеханические интерфейсные и миниатюрные реле SystemeSig EMR
Дата документа: 18/03/2024
Формат PDF
Размер 1.27 MB
Каталог электромеханические интерфейсные и миниатюрные реле SystemeSig EMR
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02445_22
Формат PDF
Размер 1.74 MB
Срок действия: 30/11/2022 - 29/11/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02445_22
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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