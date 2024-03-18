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SXZ410
Металлическая скоба для розеток ZXC410

Металлическая скоба для розеток ZXC410

Референс: SXZ410
Линейка SystemeSig EMR
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804090681827101 см. 0.013кг.
CAR
210шт.19144 см. 0.254кг.
BAG
34000шт.203016 см. 5.35кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог электромеханические интерфейсные и миниатюрные реле SystemeSig EMR
Дата документа: 18/03/2024
Формат PDF
Размер 1.27 MB
Каталог электромеханические интерфейсные и миниатюрные реле SystemeSig EMR
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