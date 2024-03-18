Металлическая скоба для розеток ZXC410
Металлическая скоба для розеток ZXC410
Референс: SXZ410
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409068182
|7
|10
|1
|см.
|0.013
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|—
|19
|14
|4
|см.
|0.254
|кг.
BAG
|3
|—
|4000
|шт.
|—
|20
|30
|16
|см.
|5.35
|кг.
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Тип документа
Каталог
Каталог электромеханические интерфейсные и миниатюрные реле SystemeSig EMR
Дата документа: 18/03/2024
Формат PDF
Размер 1.27 MB
Каталог электромеханические интерфейсные и миниатюрные реле SystemeSig EMR
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