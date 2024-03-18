Розетка для реле 4СО 10А separate
Розетка для реле 4СО 10А separate
Референс: SXZE2S114M
Розетка для миниатюрных электромеханических реле типа SXM 4СО, номинальный ток 10А, номинальное напряжение 250В. Электромеханические реле SystemeSig EMR находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.
Спецификация
Технические характеристики
EC001456 Релейный разъем (розетка/ цоколь/ колодка для реле)
Способ монтажа DIN-рейка (с Ω-профилем) 35 мм
Ширина 27
Высота 79
Глубина 61
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|7
|5
|4
|см.
|0.064
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|4680409068168
|18
|11
|7
|см.
|0.47
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электромеханические интерфейсные и миниатюрные реле SystemeSig EMR
Дата документа: 18/03/2024
Формат PDF
Размер 1.27 MB
Каталог электромеханические интерфейсные и миниатюрные реле SystemeSig EMR
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02445_22
Формат PDF
Размер 1.74 MB
Срок действия: 30/11/2022 - 29/11/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02445_22
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