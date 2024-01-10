Низковольтное комплектное устройство (НКУ) на токи до 6300А
Низковольтное комплектное устройство (НКУ) на токи до 6300А
Референс: SystemeBlock
SystemeBlock — распределительные напольные шкафы низкого напряжения на токи до 6300А, Icw 100 кА/1c. НКУ полностью соответствует требованиям стандарта ГОСТ МЭК 61439−1 и 2. SystemeBlock гарантирует длительную защиту инвестиций благодаря возможности поддерживать непрерывное электроснабжение без ущерба для безопасности во время обслуживания и модернизации НКУ на протяжении всего жизненного цикла, даже в самых суровых условиях.
Спецификация
Основные характеристики
Номинальное рабочее напряжение ue 690 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение uimp До 12 кВ
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток icw (главная сборная шина) До 100 кА
Номинальный ток ie (распределительная сборная шина) До 3200 А
Номинальный пиковый выдерживаемый ток ipk (распределительная сборная шина) До 220 кА
Дополнительные характеристики
Продолжительность 0,4 c
Ток короткого замыкания До 100 кА
Критерии (мэк tr 61641) 1-7
Условия эксплуатации
Степень загрязнения 3
Сертификаты EAC
Стандарты ГОСТ ТР 61 641 ГОСТ IEC 61439−1 и 2
Рабочая температура окружающей среды -5-50 °C
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
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Тип документа
Каталог
SystemeBlock каталог 2023
Дата документа: 10/01/2024
Формат PDF
Размер 14.77 MB
SystemeBlock каталог 2023
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