Продукты
SystemeFS-500
Станция пожарной сигнализации 8/5 слотов

Станция пожарной сигнализации 8/5 слотов

Референс: SystemeFS-500
Линейка SystemeFS
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.605020 см. 15.5кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
Техническое описание ESM Fire
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 760.94 kB
Техническое описание ESM Fire
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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