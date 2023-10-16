Магистральный и распределительный шинопровод на токи от 400А до 6300А
Магистральный и распределительный шинопровод на токи от 400А до 6300А
Референс: SystemeLine_B
Шинопровод SystemeLine B предназначен для передачи и распределения электроэнергии от 400А до 6300А. Он собирается из готовых секций заводского изготовления и может быть адаптирован к линии любой конфигурации.
Спецификация
Основные характеристики
Номинальный ток отводного блока от 25А до 1250А
Степень защиты IP54, IP65
Номинальный ток для алюминиевого проводника от 400А до 5000А
Номинальный ток для медного проводника от 400А до 6300А
Полярность 3L+N+PE, 3L+N+PER
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
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Тип документа
Каталог
Каталог SystemeLine B
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 9.57 MB
Каталог SystemeLine B
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