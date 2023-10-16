КРУЭ серии SystemeRS, тип RSF до 20 кВ 1250А 25 кА
КРУЭ серии SystemeRS, тип RSF до 20 кВ 1250А 25 кА
Референс: SystemeRS_RSF
Комплектное распределительное устройство серии SystemeRS в исполнени RSF с газовой изоляцией на на номинальное напряжение 6-10-20 кВ, номинальный ток до 1250А, ток термической стойкости до 25 кА с вакуумным силовым выключателем с пружинно-моторным приводом.
Спецификация
Основные характеристики
Ток термической стойкости до 25 кА
Номинальный ток электродинамической стойкости до 63 кА
Класс стойкости к внутренней дуге IAC AFLR 20 кА 1сек
Номинальное напряжение 6-10-20 кВ
Вакуумный выключатель с пружинно-моторным приводом да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог распределительного устройства SystemeRS
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 2.8 MB
Каталог распределительного устройства SystemeRS
Типовые проекты
ТП№1_RSF_БМРЗ 150_СШ в тверд. изоляции_V3
Дата документа: 19/03/2024
Формат ZIP
Размер 14.01 MB
ТП№1_RSF_БМРЗ 150_СШ в тверд. изоляции_V3
Типовые проекты
ТП№2_RSF_БМРЗ 150_СШ в элегазе_V3
Дата документа: 19/03/2024
Формат ZIP
Размер 9.43 MB
ТП№2_RSF_БМРЗ 150_СШ в элегазе_V3
Типовые проекты
ТП№3_RSF_БМРЗ 100(120)_СШ в элегазе_V3
Дата документа: 19/03/2024
Формат ZIP
Размер 9.56 MB
ТП№3_RSF_БМРЗ 100(120)_СШ в элегазе_V3
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик