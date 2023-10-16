РУ серии SystemeRS, тип RSS до 10 кВ 1000А 25 кА
РУ серии SystemeRS, тип RSS до 10 кВ 1000А 25 кА
Референс: SystemeRS_RSS
Комплектное распределительное устройство серии SystemeRS в исполнении RSS c твердой изоляцией на номинальное напряжение 6-10-20 кВ, номинальный ток до 1250А, ток термической стойкости до 25 кА с вакуумным силовым выключателем с пружинно-моторным приводом.
Спецификация
Основные характеристики
Ширина ячейки с силовым выключателем 360 мм
Ток термической стойкости до 25 кА
Номинальный ток электродинамической стойкости до 63 кА
Вакуумный выключатель с пружинно-моторным приводом да
Кабельное подключение или подключение литым токопроводом да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог распределительного устройства SystemeRS
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 2.8 MB
Каталог распределительного устройства SystemeRS
Типовые проекты
ТП№1_RSS_РТП_V3
Дата документа: 19/03/2024
Формат ZIP
Размер 15.27 MB
ТП№1_RSS_РТП_V3
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