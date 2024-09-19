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SZM021RB
Защитный модуль варистор+LED 6/24VAC/DC
SZM021RB

Защитный модуль варистор+LED 6/24VAC/DC

Референс: SZM021RB
Линейка SystemeSig EMR

Защитный модуль, варистор+светодиодная индикация, номинальное напряжени 6-24В AC/DC. Электромеханические реле SystemeSig EMR находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.

Спецификация
Технические характеристики
EC002586 Аксессуары для промежуточных реле
Тип компонента/запасной части Варистор + светодиод (LED)
Номинальное напряжение Ue при AC 50 Гц 6-24
Номин. напряжение Ue при AC 60 Гц 6-24
Номинальное напряжение Ue постоян. тока 6-24
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040907020871010 см. 0.02кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 19/09/2024
Формат PDF
Размер 7.06 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Каталог
Каталог электромеханические интерфейсные и миниатюрные реле SystemeSig EMR
Дата документа: 18/03/2024
Формат PDF
Размер 1.27 MB
Каталог электромеханические интерфейсные и миниатюрные реле SystemeSig EMR
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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