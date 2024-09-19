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SZM031FPD
Защитный модуль диод+LED 110/240VDC
SZM031FPD

Защитный модуль диод+LED 110/240VDC

Референс: SZM031FPD
Линейка SystemeSig EMR

Защитный модуль, диод+светодиодная индикация, номинальное напряжени 110-240В DC. Электромеханические реле SystemeSig EMR находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.

Спецификация
Технические характеристики
EC002586 Аксессуары для промежуточных реле
Тип компонента/запасной части Шунтирующий диод
Номинальное напряжение Ue постоян. тока 110-240
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040907017871010 см. 0.02кг.
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Дата документа: 19/09/2024
Формат PDF
Размер 7.06 MB
Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Каталог
Каталог электромеханические интерфейсные и миниатюрные реле SystemeSig EMR
Дата документа: 18/03/2024
Формат PDF
Размер 1.27 MB
Каталог электромеханические интерфейсные и миниатюрные реле SystemeSig EMR
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02445_22
Формат PDF
Размер 1.74 MB
Срок действия: 30/11/2022 - 29/11/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02445_22
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