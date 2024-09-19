Защитный модуль диод+LED 6/24VDC
Защитный модуль диод+LED 6/24VDC
Референс: SZM031RB
Защитный модуль, диод+светодиодная индикация, номинальное напряжени 6-24В DC. Электромеханические реле SystemeSig EMR находят широкое применение в технологическом оборудовании и машинах, шкафах распределния и управления, промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры, гражданском строительстве.
Спецификация
Технические характеристики
EC002586 Аксессуары для промежуточных реле
Тип компонента/запасной части Шунтирующий диод
Номинальное напряжение Ue постоян. тока 6-24
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409069790
|7
|10
|10
|см.
|0.02
|кг.
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Формат PDF
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