ЭТЮД О/У телефонная РОЗЕТКА, СОСНА, Россия
ЭТЮД О/У телефонная РОЗЕТКА, СОСНА, Россия
Референс: TELA-001D
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (сосна, открытой установки) телефонная используется для удобного и быстрого подключения вашего телефона, модема или факса к телефонной сети. Данное изделие подходит для любых помещений. Розетка проста в установке, надежна и прочна в применении. Изделия цвета Сосна обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Материал Пластик
Цвет изделия Сосна
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм в сборе
Режим фиксации лапками винтами
Тип покрытия декорировано пленкой
Тип соединителя RJ11
Цветовой оттенок сосна
Дополнительные характеристики
Стандарты EN 41003:2008
Вес нетто 0.0415 кг
Соединение – клеммы IDC Жесткий кабель
Материал PA (полиамид): моноблок PA (полиамид): задняя пластина
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201009320
|16
|11.5
|4.6
|см.
|0.052
|кг.
CAR
|2
|—
|17
|шт.
|4690201009337
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.009
|кг.
BAG
|3
|—
|136
|шт.
|14690201009334
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|8.591
|кг.
P12
|4
|—
|2448
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|172.623
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33 мм
Высота 61 мм
Ширина 61 мм
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Тип документа
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
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