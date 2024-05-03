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TELA-001K
ЭТЮД О/У телефонная РОЗЕТКА, КРЕМОВ, Россия
TELA-001K
TELA-001K

ЭТЮД О/У телефонная РОЗЕТКА, КРЕМОВ, Россия

Референс: TELA-001K
Линейка Etude

Розетка телефонная RJ 11, кремовая, наружная установка. серия продукта: Этюд - тип устройства или его аксессуаров: телефонная розетка - комплектация изделия: механизм в сборе - тип покрытия: декорировано пленкой - монтаж: винтами, лапками - тип разъема: RJ11. Преимущества: Удачное решение для города и дачи, Доступная цена, Современный дизайн, Высокая степень надежности, Большой выбор функциональных возможностей и цветовых сочетаний, Простота и удобство монтажа, Соответствие ГОСТ Р и МЭК, Удобная упаковка.. применения: - Для загородного жилья, Для торговых центров, павильонов, зданий из сэндвич-панелей, где невозможно штробление стен, Прекрасная замена вышедших из строя электроустановочных изделий в многоквартирных домах, Для влажных помещений (IP44)..

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Материал Пластик
Цвет изделия Кремовый
Основные характеристики
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Цветовой оттенок кремовый
Тип соединителя RJ11
Режим фиксации лапками винтами
Тип покрытия декорировано пленкой
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0.0415 кг
Соединение – клеммы IDC Жесткий кабель
Материал PA (полиамид): моноблок PA (полиамид): задняя пластина
Стандарты EN 41003:2008
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46070989470241611.54.6 см. 0.052кг.
CAR
217шт.460709894703137.218.68 см. 1.013кг.
BAG
3136шт.460709894709338.438.433.2 см. 8.629кг.
P12
42448шт.12080114.6 см. 173.309кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33 мм
Высота 61 мм
Ширина 61 мм
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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