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TELA-001T
ЭТЮД О/У телефонная РОЗЕТКА, БУК, Россия
TELA-001T
TELA-001T

ЭТЮД О/У телефонная РОЗЕТКА, БУК, Россия

Референс: TELA-001T
Линейка Etude

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (бук, открытой установки) телефонная используется для удобного и быстрого подключения вашего телефона, модема или факса к телефонной сети. Данное изделие подходит для любых помещений. Розетка проста в установке, надежна и прочна в применении. Изделия цвета Бук обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Материал Пластик
Цвет изделия Бук
Основные характеристики
Режим фиксации винтами лапками
Тип продукта телефонная розетка
Тип покрытия декорировано пленкой
Серия Этюд
Цветовой оттенок бук
Дополнительные характеристики
Соединение – клеммы IDC Жесткий кабель
Материал PA (полиамид): моноблок PA (полиамид): задняя пластина
Вес нетто 0.0415 кг
Стандарты EN 41003:2008
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010093441611.54.6 см. 0.052кг.
CAR
217шт.469020100935137.218.68 см. 1.014кг.
BAG
3136шт.1469020100935838.438.433.2 см. 8.63кг.
P12
42448шт.12080114.6 см. 173.333кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33 мм
Высота 61 мм
Ширина 61 мм
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Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
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BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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