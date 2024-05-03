ЭТЮД О/У телефонная РОЗЕТКА, БУК, Россия

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (бук, открытой установки) телефонная используется для удобного и быстрого подключения вашего телефона, модема или факса к телефонной сети. Данное изделие подходит для любых помещений. Розетка проста в установке, надежна и прочна в применении. Изделия цвета Бук обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Сделано в России.