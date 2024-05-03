ЭТЮД С/У телефонная РОЗЕТКА, БЕЛЫЙ, Россия
ЭТЮД С/У телефонная РОЗЕТКА, БЕЛЫЙ, Россия
Референс: TELC-001B
Телефонная розетка RJ-11. серия продукта: Этюд - тип устройства или его аксессуаров: телефонная розетка - комплектация изделия: механизм в сборе - тип покрытия: глянцевая - монтаж: винтами, лапками - тип разъема: RJ11. Преимущества: Удачное решение для города и дачи, Доступная цена, Современный дизайн, Высокая степень надежности, Большой выбор функциональных возможностей и цветовых сочетаний, Простота и удобство монтажа, Соответствие ГОСТ Р и МЭК, Удобная упаковка.. применения: - Для загородного жилья, Для торговых центров, павильонов, зданий из сэндвич-панелей, где невозможно штробление стен, Прекрасная замена вышедших из строя электроустановочных изделий в многоквартирных домах, Для влажных помещений (IP44)..
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Материал Пластик
Цвет изделия Белый
Основные характеристики
Монтаж электропроводки Скрытый
Тип продукта телефонная розетка
Тип покрытия глянцевое
Режим фиксации лапками винтами
Тип соединителя RJ11
Дополнительные характеристики
Материал PA (полиамид): моноблок
Вес нетто 0.1657 кг
Стандарты EN 41003:2008
Соединение – клеммы IDC Жесткий кабель
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607098940391
|16
|11.5
|3.9
|см.
|0.051
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|4607098940407
|18.6
|18.6
|10.6
|см.
|0.611
|кг.
BAG
|3
|—
|120
|шт.
|4607098941763
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|7.847
|кг.
P12
|4
|—
|2160
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|159.239
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 37 мм
Высота 81 мм
Ширина 81 мм
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
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Размер 9.99 MB
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BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
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