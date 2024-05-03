W59 ТЕРМОСТАТ электрон.теплого пола с датчиком,от+5до+50°C,10A, в сборе, БЕЛЫЙ
W59 ТЕРМОСТАТ электрон.теплого пола с датчиком,от+5до+50°C,10A, в сборе, БЕЛЫЙ
Референс: TES-151-18
W59 ТЕРМОСТАТ электрон.теплого пола с датчиком,от+5до+50°C,10A, в сборе, БЕЛЫЙ
Спецификация
Технические характеристики
EC010927 Комнатный терморегулятор / термостат
Глубина 41
Номинальный ток (A) 10
Макс. значение диапазона измерения 50
Степень защиты (IP) IP20
Основные характеристики
Цветовой оттенок Белый
Тип продукта термостат теплого пола
Серия W59
Комплектация изделия механизм в сборе
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Дополнительные характеристики
[in] номинальный ток 10 А в 230 В Переменный ток
Соединения – клеммы безвинтовые зажимы 1.5-1.5 мм² Гибкий кабель безвинтовые зажимы 1.5-1.5 мм² Жесткий кабель
Режим фиксации винтами
Тип покрытия глянцевое
Диапазон настройки температуры 5-50 °C
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификаты ГОСТ Р
Стандарты ГОСТ Р МЭК 60730-1-2003 ГОСТ Р 51318.14.1-2007
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201009887
|12.3
|10
|5.7
|см.
|0.09
|кг.
CAR
|2
|—
|4
|шт.
|4690201009894
|18.6
|18.6
|10.6
|см.
|0.46
|кг.
BAG
|3
|—
|48
|шт.
|14690201009891
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|6.035
|кг.
P12
|4
|—
|864
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|126.623
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 41 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
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Формат PDF
Размер 616.3 kB
Срок действия: 04/06/2021 - 03/06/2026
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01022_21
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