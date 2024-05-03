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TES-151-48
W59 ТЕРМОСТАТ электрон.теплого пола с датчиком,от+5до+50°C,10A, в сборе, ШАМПАНЬ
TES-151-48

W59 ТЕРМОСТАТ электрон.теплого пола с датчиком,от+5до+50°C,10A, в сборе, ШАМПАНЬ

Референс: TES-151-48
Линейка W59

W59 ТЕРМОСТАТ электрон.теплого пола с датчиком,от+5до+50°C,10A, в сборе, ШАМПАНЬ

Спецификация
Технические характеристики
EC010927 Комнатный терморегулятор / термостат
Глубина 41
Макс. значение диапазона измерения 50
Цвет Шампань
Цвет изделия Шампань
Основные характеристики
Область применения управление температурой
Цветовой оттенок золотой
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Оборудование в комплекте switch Вкл.-Откл.
Серия W59
Дополнительные характеристики
Тип защиты защита от перенапряжения
Диапазон настройки температуры 5-50 °C
Диапазон мощности
Соединения – клеммы безвинтовые зажимы 1.5-1.5 мм² Гибкий кабель безвинтовые зажимы 1.5-1.5 мм² Жесткий кабель
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка механизма ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка оцинкованная сталь: монт. рама
Условия эксплуатации
Стандарты ГОСТ Р 51318.14.1-2007 ГОСТ Р МЭК 60730-1-2003
Сертификаты ГОСТ Р
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020100992412.3105.7 см. 0.09кг.
CAR
24шт.469020100993118.618.610.6 см. 0.46кг.
BAG
348шт.1469020100993838.438.433.2 см. 6.035кг.
P12
4864шт.12080114.6 см. 126.623кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 41 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01022_21
Формат PDF
Размер 616.3 kB
Срок действия: 04/06/2021 - 03/06/2026
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01022_21
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