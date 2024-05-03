W59 ТЕРМОСТАТ электрон.теплого пола с датчиком,от+5до+50°C,10A, в сборе, ШАМПАНЬ
W59 ТЕРМОСТАТ электрон.теплого пола с датчиком,от+5до+50°C,10A, в сборе, ШАМПАНЬ
Референс: TES-151-48
W59 ТЕРМОСТАТ электрон.теплого пола с датчиком,от+5до+50°C,10A, в сборе, ШАМПАНЬ
Спецификация
Технические характеристики
EC010927 Комнатный терморегулятор / термостат
Глубина 41
Макс. значение диапазона измерения 50
Цвет Шампань
Цвет изделия Шампань
Основные характеристики
Область применения управление температурой
Цветовой оттенок золотой
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Оборудование в комплекте switch Вкл.-Откл.
Серия W59
Дополнительные характеристики
Тип защиты защита от перенапряжения
Диапазон настройки температуры 5-50 °C
Диапазон мощности
Соединения – клеммы безвинтовые зажимы 1.5-1.5 мм² Гибкий кабель безвинтовые зажимы 1.5-1.5 мм² Жесткий кабель
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка механизма ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка оцинкованная сталь: монт. рама
Условия эксплуатации
Стандарты ГОСТ Р 51318.14.1-2007 ГОСТ Р МЭК 60730-1-2003
Сертификаты ГОСТ Р
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201009924
|12.3
|10
|5.7
|см.
|0.09
|кг.
CAR
|2
|—
|4
|шт.
|4690201009931
|18.6
|18.6
|10.6
|см.
|0.46
|кг.
BAG
|3
|—
|48
|шт.
|14690201009938
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|6.035
|кг.
P12
|4
|—
|864
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|126.623
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 41 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
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Тип документа
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
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Размер 9.99 MB
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Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01022_21
Формат PDF
Размер 616.3 kB
Срок действия: 04/06/2021 - 03/06/2026
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01022_21
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