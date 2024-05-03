ЭТЮД О/У телевизионная РОЗЕТКА, БЕЛЫЙ, Россия
ЭТЮД О/У телевизионная РОЗЕТКА, БЕЛЫЙ, Россия
Референс: TVA-002b
розетка ТЕЛЕВИЗИОННАЯ TV 0,7DB, Коннектор, БЕЛАЯ, наружная установка. диапазон: Etude - тип устройства или его аксессуаров: ТВ розетка - ТВ розетка: одиночная. Преимущества: Удачное решение для города и дачи, Доступная цена, Современный дизайн, Высокая степень надежности, Большой выбор функциональных возможностей и цветовых сочетаний, Простота и удобство монтажа, Соответствие ГОСТ Р и МЭК, Удобная упаковка.. применения: - Для загородного жилья, Для торговых центров, павильонов, зданий из сэндвич-панелей, где невозможно штробление стен, Прекрасная замена вышедших из строя электроустановочных изделий в многоквартирных домах, Для влажных помещений (IP44)..
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации В сборе с корпусом/рамкой
Цвет по RAL 9003
Цвет изделия Белый
Количество выходов 1
Основные характеристики
Цветовой оттенок Белый
Tv гнездо одиночная
Серия Этюд Etude
Тип продукта ТВ розетка
Область применения media device support
Дополнительные характеристики
Тип монтажа открытый
Поверхность необработанная
Затухание в цепи 1 дБ TV сигнал5-862 МГц
Tv коннектор вилка МЭК 9,52 мм
Тип покрытия блестящий
Условия эксплуатации
Стандарты EMC 2004/108/EC
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607098947048
|16
|10.5
|3.3
|см.
|0.041
|кг.
CAR
|2
|—
|25
|шт.
|4607098947055
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.139
|кг.
BAG
|3
|—
|200
|шт.
|4607098947109
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|9.635
|кг.
P12
|4
|—
|3600
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|191.424
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 31 мм
Высота 61 мм
Ширина 61 мм
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Размер 9.99 MB
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BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
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