ЭТЮД О/У телевизионная РОЗЕТКА, БЕЛЫЙ, Россия

розетка ТЕЛЕВИЗИОННАЯ TV 0,7DB, Коннектор, БЕЛАЯ, наружная установка. диапазон: Etude - тип устройства или его аксессуаров: ТВ розетка - ТВ розетка: одиночная. Преимущества: Удачное решение для города и дачи, Доступная цена, Современный дизайн, Высокая степень надежности, Большой выбор функциональных возможностей и цветовых сочетаний, Простота и удобство монтажа, Соответствие ГОСТ Р и МЭК, Удобная упаковка.. применения: - Для загородного жилья, Для торговых центров, павильонов, зданий из сэндвич-панелей, где невозможно штробление стен, Прекрасная замена вышедших из строя электроустановочных изделий в многоквартирных домах, Для влажных помещений (IP44)..