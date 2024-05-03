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TVA-002D
ЭТЮД О/У телевизионная РОЗЕТКА, СОСНА, Россия
TVA-002D

ЭТЮД О/У телевизионная РОЗЕТКА, СОСНА, Россия

Референс: TVA-002D
Линейка Etude

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (сосна, открытой установки) телевизионная применяется для подключения телевизионного кабеля к сети. Данное изделие подходит для любых помещений. Розетка проста в установке, надежна и прочна в применении. Изделия цвета Сосна обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации В сборе с корпусом/рамкой
Цвет изделия Сосна
Количество выходов 1
Частота 5-862
Основные характеристики
Tv гнездо одиночная
Серия Этюд Etude
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта ТВ розетка
Цветовой оттенок сосна
Дополнительные характеристики
Материал PA (полиамид): моноблок PA (полиамид): задняя пластина
Маркировка с напечатанной маркировкой
Тип монтажа открытый
Режим фиксации винтами
Вес нетто 0.0454 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Стандарты EMC 2004/108/EC
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010093681610.53.3 см. 0.046кг.
CAR
225шт.469020100937537.218.68 см. 1.265кг.
BAG
3200шт.1469020100937238.438.433.2 см. 10.643кг.
P12
43600шт.12080114.6 см. 209.568кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 31 мм
Высота 61 мм
Ширина 61 мм
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Тип документа
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
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