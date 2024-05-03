ЭТЮД О/У телевизионная РОЗЕТКА, СОСНА, Россия
ЭТЮД О/У телевизионная РОЗЕТКА, СОСНА, Россия
Референс: TVA-002D
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (сосна, открытой установки) телевизионная применяется для подключения телевизионного кабеля к сети. Данное изделие подходит для любых помещений. Розетка проста в установке, надежна и прочна в применении. Изделия цвета Сосна обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации В сборе с корпусом/рамкой
Цвет изделия Сосна
Количество выходов 1
Частота 5-862
Основные характеристики
Tv гнездо одиночная
Серия Этюд Etude
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта ТВ розетка
Цветовой оттенок сосна
Дополнительные характеристики
Материал PA (полиамид): моноблок PA (полиамид): задняя пластина
Маркировка с напечатанной маркировкой
Тип монтажа открытый
Режим фиксации винтами
Вес нетто 0.0454 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Стандарты EMC 2004/108/EC
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201009368
|16
|10.5
|3.3
|см.
|0.046
|кг.
CAR
|2
|—
|25
|шт.
|4690201009375
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.265
|кг.
BAG
|3
|—
|200
|шт.
|14690201009372
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|10.643
|кг.
P12
|4
|—
|3600
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|209.568
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 31 мм
Высота 61 мм
Ширина 61 мм
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Тип документа
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
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