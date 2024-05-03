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TVA-002T
ЭТЮД О/У телевизионная РОЗЕТКА, БУК, Россия
TVA-002T

ЭТЮД О/У телевизионная РОЗЕТКА, БУК, Россия

Референс: TVA-002T
Линейка Etude

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (бук, открытой установки) телевизионная применяется для подключения телевизионного кабеля к сети. Данное изделие подходит для любых помещений. Розетка проста в установке, надежна и прочна в применении. Изделия цвета Бук обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации В сборе с корпусом/рамкой
Цвет изделия Бук
Количество выходов 1
Частота 5-862
Основные характеристики
Цветовой оттенок бук
Tv гнездо одиночная
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Серия Этюд Etude
Комплектация изделия механизм в сборе
Дополнительные характеристики
Tv коннектор вилка МЭК 9,52 мм
Состав устройства support ring
Затухание в цепи 1 дБ TV сигнал5-862 МГц
Режим фиксации винтами
Материал PA (полиамид): моноблок PA (полиамид): задняя пластина
Условия эксплуатации
Стандарты EMC 2004/108/EC
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010093821610.53.3 см. 0.045кг.
CAR
225шт.469020100939937.218.68 см. 1.252кг.
BAG
3200шт.1469020100939638.438.433.2 см. 10.537кг.
P12
43600шт.12080114.6 см. 207.66кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 31 мм
Высота 61 мм
Ширина 61 мм
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Тип документа
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
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