КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С/У (размер коробки без крышки D71*30 ММ)
КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С/У (размер коробки без крышки D71*30 ММ)
Референс: U195
КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ скрытого монтажа (размер коробки без крышки D71*30 ММ), диаметр крышки 80 мм, цвет крышки-белый
Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Внутр. глубина 29
Глубина 33-33
Способ монтажа Сплошная конструкция (бетон/кирпич)
Конструктивное исполнение Коробка соединит./распределительная
Основные характеристики
Монтаж электропроводки Скрытый
Тип покрытия матовый
Цветовой оттенок черный
Тип продукта распределительная коробка
Дополнительные характеристики
Материал PP (полипропилен)
Диаметр 71 мм
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050333124
|8
|8
|3.17
|см.
|0.024
|кг.
BAG
|3
|—
|108
|шт.
|24607050333128
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|2.888
|кг.
P12
|4
|—
|3240
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|104.618
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 71 мм
Высота 30 мм
Ширина 71 мм
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