Продукты
U3LOPT001
кабель параллельной работы для ИБП Uniprom 3L
U3LOPT001
U3LOPT001

кабель параллельной работы для ИБП Uniprom 3L

Референс: U3LOPT001
Линейка Uniprom 3L

Комплект параллельной работы Uniprom 3L

Спецификация
Технические характеристики
EC002850 Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS)
Тип компонента/запасной части Кабельный комплект
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента запуска, но не более 2.5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом. Гарантия действительна, если запуск выполнялся специалистами, сертифицированными АО "Систэм Электрик"
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.20105 см. 1кг.
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Тип документа
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Оборудование для IT-инфраструктуры
Дата документа: 09/05/2024
Формат PDF
Размер 3.55 MB
Оборудование для IT-инфраструктуры
Техническая документация
Технические характеристики U3LOPT001
Дата документа: 25/12/2023
Формат PDF
Размер 90.82 kB
Технические характеристики U3LOPT001
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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