ИБП типа Uniprom 3L
ИБП типа Uniprom 3L
Референс: U3LUPS250KHS
ИБП Uniprom 3L 250кВА с возможностью подключения внешних батарей; в комплект поставки входит карта SNMP, датчик термокомпенсации заряда АКБ и набор для холодного старта ИБП, ПНР 5x8
Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Количество входных фаз 3
Количество выходных фаз 3
Частота входного напряжения 50-60
Частота выходного напряжения 50-60
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента запуска, но не более 2.5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом. Гарантия действительна, если запуск выполнялся специалистами, сертифицированными АО "Систэм Электрик"
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|60
|100
|197
|см.
|435
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Оборудование для IT-инфраструктуры
Дата документа: 09/05/2024
Формат PDF
Размер 3.55 MB
Оборудование для IT-инфраструктуры
Техническая документация
Технические характеристики ИБП серии Uniprom 3L 250-600 кВА
Дата документа: 26/04/2024
Формат PDF
Размер 1.33 MB
Технические характеристики ИБП серии Uniprom 3L 250-600 кВА
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик