Продукты
U3MOPT001
кабель параллельной работы для ИБП Uniprom 3M
U3MOPT001
U3MOPT001

кабель параллельной работы для ИБП Uniprom 3M

Референс: U3MOPT001
Линейка Uniprom 3M

Комплект параллельной работы Uniprom 3M

Спецификация
Технические характеристики
EC002850 Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS)
Тип компонента/запасной части Кабельный комплект
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040919742420105 см. 1кг.
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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Оборудование для IT-инфраструктуры
Дата документа: 09/05/2024
Формат PDF
Размер 3.55 MB
Оборудование для IT-инфраструктуры
Техническая документация
Техническое описание аксессуара для ИБП серии Uniprom 3M U3MOPT001
Дата документа: 26/04/2024
Формат PDF
Размер 90.78 kB
Техническое описание аксессуара для ИБП серии Uniprom 3M U3MOPT001
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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