ИБП типа Uniprom 3M

Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента запуска, но не более 2.5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом. Гарантия действительна, если запуск выполнялся специалистами, сертифицированными АО "Систэм Электрик"