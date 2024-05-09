Продукты
U3SOPT001
Набор для параллельной работы ИБП Uniprom 3S
U3SOPT001

Набор для параллельной работы ИБП Uniprom 3S

Референс: U3SOPT001
Линейка Uniprom 3S

Комплект параллельной работы Uniprom 3S

Спецификация
Технические характеристики
EC002850 Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS)
Тип компонента/запасной части Кабельный комплект
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.101010 см. 0.6кг.
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Тип документа
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Оборудование для IT-инфраструктуры
Дата документа: 09/05/2024
Формат PDF
Размер 3.55 MB
Оборудование для IT-инфраструктуры
Техническая документация
Техническое описание аксессуара для ИБП серии Uniprom 3S U3SOPT001
Дата документа: 26/04/2024
Формат PDF
Размер 74.92 kB
Техническое описание аксессуара для ИБП серии Uniprom 3S U3SOPT001
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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