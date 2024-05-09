Продукты
U3SUPS30K3IS
ИБП Uniprom UPS 3S 30кВА 3:1 , ПНР 5x8
U3SUPS30K3IS
U3SUPS30K3IS

ИБП Uniprom UPS 3S 30кВА 3:1 , ПНР 5x8

Референс: U3SUPS30K3IS
Линейка Uniprom 3S

ИБП Uniprom UPS 3S 30кВА 3:1 с возможностью подключения внешних батарей, в комплект поставки входит карта SNMP и датчик термокомпенсации заряда АКБ, ПНР 5x8

Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Количество входных фаз 3
Количество выходных фаз 3
Частота входного напряжения 50-60
Частота выходного напряжения 50-60
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента запуска, но не более 2.5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом. Гарантия действительна, если запуск выполнялся специалистами, сертифицированными АО "Систэм Электрик"
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.802577 см. 205кг.
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Тип документа
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Оборудование для IT-инфраструктуры
Дата документа: 09/05/2024
Формат PDF
Размер 3.55 MB
Оборудование для IT-инфраструктуры
Техническая документация
Технические характеристики ИБП серии Uniprom 3S 10-40 кВА
Дата документа: 17/05/2024
Формат PDF
Размер 4.04 MB
Технические характеристики ИБП серии Uniprom 3S 10-40 кВА
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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