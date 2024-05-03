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U734M
СЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ (16-35/16-25 ММ2)
U734M

СЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ (16-35/16-25 ММ2)

Референс: U734M
Линейка MultiBox

СЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ (магистраль 16…35 мм2/отходящий провод 16…25 мм2) для организации ответвлений от магистрального провода

Спецификация
Технические характеристики
EC001062 Зажим/сжим ответвительный
Номинальное сечение главного провода, SM 16-35
Номинальное сечение главного провода, SE 16-35
Основные характеристики
Тип покрытия глянцевое
Цветовой оттенок Белый
Тип продукта Кабельный сжим
Дополнительные характеристики
Внешний диаметр кабеля 16-35 мм
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка
Сечение кабеля 16-25 мм²
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46070503332094.44.43.6 см. 0.04кг.
BAG
3140шт.2460705033320340.424.214 см. 5.996кг.
P12
49800шт.12080113 см. 437.654кг.
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Размер 318.59 MB
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С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00088_21
Формат PDF
Размер 1.09 MB
Срок действия: 14/07/2021 - 13/07/2026
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00088_21
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