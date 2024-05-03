СЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ (4-10/1,5-2,5 ММ2)
СЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ (4-10/1,5-2,5 ММ2)
Референс: U739M
СЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ( магистраль 4…10 мм2/отходящий провод 1,5…2,5 мм2) для организации ответвлений от магистрального провода
Спецификация
Технические характеристики
EC001062 Зажим/сжим ответвительный
Номинальное сечение главного провода, SM 4-10
Номинальное сечение главного провода, SE 4-10
Основные характеристики
Цветовой оттенок Белый
Тип покрытия глянцевое
Тип продукта Кабельный сжим
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка
Сечение кабеля 1.5-2.5 мм²
Внешний диаметр кабеля 4-10 мм
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050333216
|4.5
|3.2
|2
|см.
|0.033
|кг.
BAG
|3
|—
|336
|шт.
|24607050333210
|40.4
|24.2
|14
|см.
|11.912
|кг.
P12
|4
|—
|23520
|шт.
|—
|120
|80
|113
|см.
|851.776
|кг.
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С-ТР ТС-НВО
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Формат PDF
Размер 1.09 MB
Срок действия: 14/07/2021 - 13/07/2026
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