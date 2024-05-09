Продукты
UP-211W
VRLA Батарея Uniprom 12V 45Ач
UP-211W
UP-211W
UP-211W
UP-211W
UP-211W
UP-211W

VRLA Батарея Uniprom 12V 45Ач

Референс: UP-211W
Линейка Uniprom 3L
Спецификация
Технические характеристики
EC002850 Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS)
Тип компонента/запасной части Батарея/аккумулятор
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409085110191617 см. 15.5кг.
P12
450шт.12080115 см. 250кг.
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Тип документа
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Оборудование для IT-инфраструктуры
Дата документа: 09/05/2024
Формат PDF
Размер 3.55 MB
Оборудование для IT-инфраструктуры
Техническая документация
Технические характеристики АКБ UP-211W
Дата документа: 09/05/2024
Формат PDF
Размер 346.31 kB
Технические характеристики АКБ UP-211W
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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