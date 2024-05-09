VRLA Батарея Uniprom 12V 55Ач
VRLA Батарея Uniprom 12V 55Ач
Референс: UP-260W
Спецификация
Технические характеристики
EC002850 Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS)
Тип компонента/запасной части Батарея/аккумулятор
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409085103
|22
|13
|20
|см.
|17.5
|кг.
P12
|4
|—
|48
|шт.
|—
|120
|80
|110
|см.
|850
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Оборудование для IT-инфраструктуры
Дата документа: 09/05/2024
Формат PDF
Размер 3.55 MB
Оборудование для IT-инфраструктуры
Техническая документация
Технические характеристики АКБ UP-260W
Дата документа: 09/05/2024
Формат PDF
Размер 319.41 kB
Технические характеристики АКБ UP-260W
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