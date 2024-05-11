БРП Uniprom, базовый, 0U, 240В, 1Ф, 16A, 36xC13 6xC19, 3м кабель, IEC309
БРП Uniprom, базовый, 0U, 240В, 1Ф, 16A, 36xC13 6xC19, 3м кабель, IEC309
Референс: UP7551
Стоечный блок распределения питания промышленного назначения, базовый, серия Uniprom, 0U, 240В, 1Ф, 16A, 36xC13 6xC19, 3м кабель, IEC309
Спецификация
Технические характеристики
EC002762 Блок распределения питания (PDU)
Сетевой фильтр Нет
Количество розеток/разъемов других стандартов 6
Высота 1745
Длина кабеля 3
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|16
|195
|11
|см.
|7
|кг.
PAL
|4
|—
|48
|шт.
|—
|102
|200
|115
|см.
|346
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог
Стоечные блоки распределения питания Uniprom Rack PDU
Дата документа: 11/05/2024
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Стоечные блоки распределения питания Uniprom Rack PDU
Техническая документация
Руководство по эксплуатации
Дата документа: 11/02/2024
Формат PDF
Размер 3.97 MB
Руководство по эксплуатации
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02443_22
Формат PDF
Размер 1.75 MB
Срок действия: 30/11/2022 - 29/11/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02443_22
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