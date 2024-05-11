Продукты
UP7551
БРП Uniprom, базовый, 0U, 240В, 1Ф, 16A, 36xC13 6xC19, 3м кабель, IEC309
UP7551
UP7551
UP7551
UP7551
UP7551
UP7551
UP7551
UP7551
UP7551

БРП Uniprom, базовый, 0U, 240В, 1Ф, 16A, 36xC13 6xC19, 3м кабель, IEC309

Референс: UP7551
Линейка Uniprom Rack PDU

Стоечный блок распределения питания промышленного назначения, базовый, серия Uniprom, 0U, 240В, 1Ф, 16A, 36xC13 6xC19, 3м кабель, IEC309

Спецификация
Технические характеристики
EC002762 Блок распределения питания (PDU)
Сетевой фильтр Нет
Количество розеток/разъемов других стандартов 6
Высота 1745
Длина кабеля 3
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.1619511 см. 7кг.
PAL
448шт.102200115 см. 346кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Стоечные блоки распределения питания Uniprom Rack PDU
Дата документа: 11/05/2024
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Стоечные блоки распределения питания Uniprom Rack PDU
Техническая документация
Руководство по эксплуатации
Дата документа: 11/02/2024
Формат PDF
Размер 3.97 MB
Руководство по эксплуатации
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02443_22
Формат PDF
Размер 1.75 MB
Срок действия: 30/11/2022 - 29/11/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02443_22
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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