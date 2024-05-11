Продукты
UP7821
БРП Uniprom, с мониторингом, 1U, 240В, 1Ф, 16A, 10xC13 2xC19, 2м, IEC320 C20
UP7821
UP7821
UP7821
UP7821
UP7821
UP7821
UP7821
UP7821

БРП Uniprom, с мониторингом, 1U, 240В, 1Ф, 16A, 10xC13 2xC19, 2м, IEC320 C20

Референс: UP7821
Линейка Uniprom Rack PDU

Стоечный блок распределения питания промышленного назначения, с мониторингом, серия Uniprom, 1U, 240В, 1Ф, 16A, 10xC13 2xC19, 2м кабель, IEC320 C20

Спецификация
Технические характеристики
EC002762 Блок распределения питания (PDU)
Сетевой фильтр Нет
Количество розеток/разъемов других стандартов 2
Высота 200
Длина кабеля 3
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.56308 см. 3.2кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Стоечные блоки распределения питания Uniprom Rack PDU
Дата документа: 11/05/2024
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Стоечные блоки распределения питания Uniprom Rack PDU
Техническая документация
Руководство по эксплуатации Rack PDU Metered
Дата документа: 11/02/2024
Формат PDF
Размер 5.88 MB
Руководство по эксплуатации Rack PDU Metered
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02443_22
Формат PDF
Размер 1.75 MB
Срок действия: 30/11/2022 - 29/11/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02443_22
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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