Продукты
UP7921
БРП Uniprom, управляемый, 1U, 240В, 1Ф, 16A, 10xC13 2xC19, 2м кабель, IEC320 C20
UP7921
UP7921
UP7921
UP7921
UP7921
UP7921
UP7921

БРП Uniprom, управляемый, 1U, 240В, 1Ф, 16A, 10xC13 2xC19, 2м кабель, IEC320 C20

Референс: UP7921
Линейка Uniprom Rack PDU

Стоечный блок распределения питания промышленного назначения, управляемый, серия Uniprom, 1U, 240В, 1Ф, 16A, 10xC13 2xC19, 2м кабель, IEC320 C20

Спецификация
Технические характеристики
EC002762 Блок распределения питания (PDU)
Сетевой фильтр Нет
Количество розеток/разъемов других стандартов 2
Высота 44
Длина кабеля 3
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.56308 см. 3.6кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Стоечные блоки распределения питания Uniprom Rack PDU
Дата документа: 11/05/2024
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Стоечные блоки распределения питания Uniprom Rack PDU
Техническая документация
Руководство по эксплуатации Rack PDU Switched
Дата документа: 11/02/2024
Формат PDF
Размер 6.29 MB
Руководство по эксплуатации Rack PDU Switched
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02443_22
Формат PDF
Размер 1.75 MB
Срок действия: 30/11/2022 - 29/11/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02443_22
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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