БРП Uniprom, с мониторингом, 0U, 400В, 3Ф, 16A, 36xC13 12xC19, 3м кабель, IEC309
БРП Uniprom, с мониторингом, 0U, 400В, 3Ф, 16A, 36xC13 12xC19, 3м кабель, IEC309
Референс: UP8881
Стоечный блок распределения питания промышленного назначения, с мониторингом, серия Uniprom, 0U, 400В, 3Ф, 16A, 36xC13 12xC19, 3м кабель, IEC309
Спецификация
Технические характеристики
EC002762 Блок распределения питания (PDU)
Сетевой фильтр Нет
Количество розеток/разъемов других стандартов 12
Высота 1829
Длина кабеля 3
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|16
|195
|11
|см.
|8.2
|кг.
PAL
|4
|—
|48
|шт.
|—
|102
|200
|115
|см.
|403
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог
Стоечные блоки распределения питания Uniprom Rack PDU
Дата документа: 11/05/2024
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Стоечные блоки распределения питания Uniprom Rack PDU
Техническая документация
Руководство по эксплуатации Rack PDU Metered
Дата документа: 11/02/2024
Формат PDF
Размер 5.88 MB
Руководство по эксплуатации Rack PDU Metered
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02443_22
Формат PDF
Размер 1.75 MB
Срок действия: 30/11/2022 - 29/11/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02443_22
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