Датчик температуры и влажности для БРП серии Uniprom, кабель 2 метра
Датчик температуры и влажности для БРП серии Uniprom, кабель 2 метра
Референс: UPTHS
Датчик температуры и влажности для БРП серии Uniprom, кабель 2 метра
Спецификация
Технические характеристики
EC000926 Датчик физических параметров для шинной системы
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|12
|шт.
|—
|30.5
|58.4
|9
|см.
|1.503
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Стоечные блоки распределения питания Uniprom Rack PDU
Дата документа: 11/05/2024
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Стоечные блоки распределения питания Uniprom Rack PDU
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик