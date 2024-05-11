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UPTHS
Датчик температуры и влажности для БРП серии Uniprom, кабель 2 метра

Датчик температуры и влажности для БРП серии Uniprom, кабель 2 метра

Референс: UPTHS
Линейка Uniprom Rack PDU

Датчик температуры и влажности для БРП серии Uniprom, кабель 2 метра

Спецификация
Технические характеристики
EC000926 Датчик физических параметров для шинной системы
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
112шт.30.558.49 см. 1.503кг.
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Тип документа
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Стоечные блоки распределения питания Uniprom Rack PDU
Дата документа: 11/05/2024
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Стоечные блоки распределения питания Uniprom Rack PDU
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