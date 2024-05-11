Продукты
UR3107
Шкаф Systeme Electric, серия Uniprom, 48U-600/1070, боковые панели 4шт, черный
UR3107
UR3107
UR3107
UR3107
UR3107
UR3107
UR3107
UR3107
UR3107

Шкаф Systeme Electric, серия Uniprom, 48U-600/1070, боковые панели 4шт, черный

Референс: UR3107
Линейка Uniprom Rack

Монтажный шкаф Systeme Electric, серия Uniprom, 48U-600/1070, боковые панели 4шт, черный

Спецификация
Технические характеристики
EC002500 Сетевой шкаф
Модель/исполнение С неподвижной рамой
Степень защиты (IP) IP20
Сборно-разборный Да
С передней дверью Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.481461203886511463.5244 см. 178кг.
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Тип документа
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Серверные шкафы Uniprom Rack
Дата документа: 11/05/2024
Формат PDF
Размер 1.57 MB
Серверные шкафы Uniprom Rack
2D чертежи
Чертеж шкафа UR3107
Дата документа: 01/03/2024
Формат DWG
Размер 941.88 kB
Чертеж шкафа UR3107
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