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UR3X5XSK
Горизонтальный нижний уплотнитель для шкафов серии Uniprom шириной 750мм, 1шт

Горизонтальный нижний уплотнитель для шкафов серии Uniprom шириной 750мм, 1шт

Референс: UR3X5XSK
Линейка Uniprom Rack
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.48146120427707190.9 см. 0.27кг.
Документы
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Тип документа
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Серверные шкафы Uniprom Rack
Дата документа: 11/05/2024
Формат PDF
Размер 1.57 MB
Серверные шкафы Uniprom Rack
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