Кольцо металлическое Systeme Electric, для укладки кабелей, серия Uniprom, 10шт
Кольцо металлическое Systeme Electric, для укладки кабелей, серия Uniprom, 10шт
Референс: UT7540
Спецификация
Технические характеристики
EC001181 Уплотнительное кольцо
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4814612042985
|33
|10
|9
|см.
|1.15
|кг.
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