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UT7540
Кольцо металлическое Systeme Electric, для укладки кабелей, серия Uniprom, 10шт

Кольцо металлическое Systeme Electric, для укладки кабелей, серия Uniprom, 10шт

Референс: UT7540
Линейка Uniprom Rack
Спецификация
Технические характеристики
EC001181 Уплотнительное кольцо
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.481461204298533109 см. 1.15кг.
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