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UT8100
Монтажный комплект Uniprom, M6 (винт, шайба, гайка с защелкой), упаковка 50 шт.

Монтажный комплект Uniprom, M6 (винт, шайба, гайка с защелкой), упаковка 50 шт.

Референс: UT8100
Линейка Uniprom Rack
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
CAR
35шт.1912.56 см. 3.1кг.
BAG
35шт.1912.56 см. 3.1кг.
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