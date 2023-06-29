Фиксированная полка Systeme Electric, серия Uniprom, 1U, 650мм, до 100кг
Фиксированная полка Systeme Electric, серия Uniprom, 1U, 650мм, до 100кг
Референс: UT8122
Спецификация
Технические характеристики
EC002620 Компонент для установки в распределительном шкафу
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4814612043241
|70
|52.5
|6
|см.
|6.5
|кг.
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