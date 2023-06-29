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UT8123
Выдвижная полка Systeme Electric, серия Uniprom, 1U, 650мм, до 45кг

Выдвижная полка Systeme Electric, серия Uniprom, 1U, 650мм, до 45кг

Референс: UT8123
Линейка Uniprom Rack
Спецификация
Технические характеристики
EC002620 Компонент для установки в распределительном шкафу
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.481461204325874516.5 см. 6.4кг.
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