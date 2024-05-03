ХИТ О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 6А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
ХИТ О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 6А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
Референс: VA16-131-B
Выключатель одноклавишный Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ХИТ (открытой установки, цвет белый) предназначен для сетей до 250 В, на ток до 6 А. - Выключатель изготовлен из ABS-пластика, прост в установке, прочен и надежен в применении. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. - Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 64
Степень защиты (IP) IP20
Основные характеристики
Тип продукта выключатель нагрузки
Тип покрытия глянцевая
Степень защиты ip IP20
Комплектация изделия механизм в сборе
Описание полюсов 1P
Дополнительные характеристики
Соединения – клеммы винтовые зажимы жесткий кабель винтовые зажимы гибкий кабель
Материал термопласт
Тип монтажа открытый
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Номинальный ток 6 A в 250 V переменный ток
Условия эксплуатации
Стандарты ГОСТ Р 51324.1:2005
Сертификаты ГОСТ Р
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Не содержит ртути да
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050333360
|16
|9
|3.5
|см.
|0.039
|кг.
BAG
|3
|—
|168
|шт.
|24607050333364
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|6.812
|кг.
P12
|4
|—
|5040
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|222.333
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00690_20
Формат PDF
Размер 1.31 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00690_20
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты