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VA16-131I-B
ХИТ О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЗОЛ.ПЛ.6А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
VA16-131I-B
VA16-131I-B
VA16-131I-B

ХИТ О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЗОЛ.ПЛ.6А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия

Референс: VA16-131I-B
Линейка Hit

Выключатель одноклавишный Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ХИТ (открытой установки, цвет белый) с изолирующей пластиковой пластиной предназначен для сетей до 250 В, на ток до 6 А. - Выключатель изготовлен из ABS-пластика, прост в установке, прочен и надежен в применении. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. - Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 64
Степень защиты (IP) IP20
Основные характеристики
Комплектация изделия изделие в сборе
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Тип продукта выключатель
Цветовой оттенок Белый
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 6 A в 250 В Переменный ток
Соединения – клеммы винтовые зажимы Жесткий кабель винтовые зажимы Гибкий кабель
Тип покрытия глянцевое
Материал пластик
Тип монтажа утопленный
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификаты ГОСТ Р
Стандарты ГОСТ Р 51324.1:2005
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46071380671251693.7 см. 0.045кг.
BAG
3156шт.1460713806712240.424.228.8 см. 7.329кг.
P12
44680шт.12080101.4 см. 237.852кг.
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С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00690_20
Формат PDF
Размер 1.31 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00690_20
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