ХИТ О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 6А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
ХИТ О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 6А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
Референс: VA56-232-B
Выключатель двухклавишный Systeme Electric (ранее Schneider Electric) РОНДО (открытой установки, цвет белый) предназначен для сетей до 250 В, на ток до 6 А. - Выключатель изготовлен из ABS-пластика, прост в установке, прочен и надежен в применении. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. - Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 64
Степень защиты (IP) IP20
Основные характеристики
Комплектация изделия изделие в сборе
Цветовой оттенок Белый
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Тип продукта выключатель
Дополнительные характеристики
Режим фиксации винтами
Монтаж устройства открытый
Материал термопласт
Функции переключения 2-канальный
Тип покрытия глянцевое
Условия эксплуатации
Сертификаты ГОСТ Р
Степень защиты ip IP20
Стандарты ГОСТ Р 51324.1:2005
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050333377
|16
|9
|3.5
|см.
|0.043
|кг.
BAG
|3
|—
|168
|шт.
|24607050333371
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|7.463
|кг.
P12
|4
|—
|5040
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|241.888
|кг.
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Формат PDF
Размер 1.31 MB
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